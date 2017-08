Prešovský cyklomaratón absolvovalo rekordných 423 účastníkov

Ilustračná snímka Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Prešov 26. augusta (TASR) – Prešovský cyklomaratón absolvovalo dnes rekordných 423 účastníkov. Oproti vlaňajšiemu ročníku je to nárast o 49 cyklistov. Štartovalo sa na štyroch okruhoch, hlavný meral 42 kilometrov. Začínal na Hlavnej ulici v Prešove a viedol cez obce Gregorovce, Šarišské Sokolovce, Orkucany, Sabinov, Ražňany, Ostrovany, Medzany, Veľký Šariš s cieľom v jazdeckom areáli v Prešove. Okrem toho sa dnes štartovalo aj na ďalších troch okruhoch, dva z nich boli určené väčším a menším deťom, jeden bol určený pre hendikepovaných jazdcov a vozičkárov.Oproti vlaňajšiemu ročníku sa počet tratí rozšíril z troch na štyri, pribudol okruh pre najmenšie deti. Prvé dva okruhy pre dospelých a staršie deti (7 – 15 rokov) sa konali za plnej cestnej premávky. Na hlavných ťahoch a problematických križovatkách organizátorom pomáhali policajti. Na hlavnej trase mali účastníci na troch stanovištiach zabezpečené občerstvenie.Podujatie, ktoré sa dostalo do tretieho ročníka, organizuje občianske združenie Cyklomaratón Prešov. Od jeho vzniku má aj charitatívny rozmer. Ako uviedol pre TASR riaditeľ pretekov René Polačok, vlani pomohli dvom sociálne odkázaným rodinám. Aj tohto roku venujú časť zo štartovného na pomoc odkázaným ľuďom. S výberom im pomohli pracovníci sociálneho odboru mesta Prešov. Finančný dar im odovzdajú 30. augusta.Polačok zdôraznil, že organizátorom ide o propagáciu jazdy na bicykli, nie o lámanie rekordov. Nie sú to súťažné preteky, zámerom je propagácia zdravého životného štýlu a každý účastník si tu môže preveriť vlastné fyzické sily.Najmenšie deti dostali odmeny za účasť. Organizátori ocenili aj najstaršieho 80-ročného účastníka z Komárna a nemeckého cyklistu, ktorý prišiel z najväčšej diaľky. Ďalšie ceny získajú vyžrebovaní účastníci cyklomaratónu. Záštitu nad podujatím prevzala primátorka Prešova Andrea Turčanová.