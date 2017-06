Prešovský dopravca zabezpečil mimoriadne spoje na Dobrý festival

Ilustračná snímka Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Prešov 15. júna (TASR) – Organizátori prešovského Dobrého festivalu, ktorého dejiskom bude areál prírodného letného kúpaliska Delňa od piatku 16. júna do nedele 18. júna, zabezpečili k miestu festivalu zhustenú kyvadlovú dopravu. Dopravný podnik mesta Prešov nasadí mimoriadne linky s desaťminútovým intervalom, ktoré budú premávať až do neskorých nočných hodín. Informovala o tom hovorkyňa prešovskej radnice Veronika Kmetóny Gazdová. Zámerom organizátorov je, aby sa účastníci festivalu vyhli zápcham a problémom s parkovaním osobných vozidiel.Spoje mestskej hromadnej dopravy budú premávať v posilnenom režime od 16.00 až do 2.30 h. Pravidelné spoje na linkách č. 28, 33, 35 a 45 doplní v oboch smeroch dočasná okružná linka X, ktorá bude premávať na trati a stáť na autobusových zastávkach Delňa - Petrovianska - Košická - Železničná stanica - Kuzmányho - Rusínska - Armádneho gen. Svobodu - Švábska - Jesenná - Delňa. Mestský dopravca upozorňuje, že na linku X sa na zastávke Železničná stanica nastupuje v smere do centra mesta, lebo robí okruh cez sídliska Sekčov a Šváby.Podrobný cestovný poriadok aj program Dobrého festivalu sú zverejnené na webstránke mesta.