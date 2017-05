Prešovský gitarista sa stretne so svojím idolom z AC/DC priamo doma

Bývalý bubeník hardrockovej skupiny AC/DC Phil Rudd vystúpi v Prešove. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Bratislava/Prešov 2. mája (TASR) - Bubeník Phil Rudd z legendárnej skupiny AC/DC je na celosvetovom turné na podporu svojej sólovej nahrávky Head Job, ktorú príde predstaviť aj na Slovensko. Na koncerte v Prešove mu bude robiť spoločnosť nielen česká skupina Stroy, ale aj Ľuboslav Petruška so svojou rock' n' rollovou kapelou Satin Lead. Prešovský gitarista, známy zo skupiny Chiki Liki Tu-A, sa tak stretne 19. mája na domácej pôde v PKO s jedným zo svojich, v celosvetovom meradle najobľúbenejších bubeníkov.povedal pre médiá Ľuboslav Petruška.Koncert sa uskutoční v priestoroch PKO, ktoré tento ostrieľaný prešovský hudobník pozná dokonale. Keďže sú miestnosti pre účinkujúcich navzájom prepojené, je veľká pravdepodobnosť, že sa s Philom Ruddom stretnú aj osobne.dodal Petruška.Keďže je Phil Rudd so svojou sólovou kapelou na turné po kluboch, čím sa tak trochu vracia do začiatkov svojej hudobnej kariéry, vyžiadala si produkcia koncertu pomoc s aparátom od lokálnej kapely. Satin Lead tak poskytnú hlavnej hviezde večera basový a gitarový aparát.doplnil Petruška.Satin Lead vydali pred rokom päťskladbové EP, ktoré tento rok rozvinuli do dlhohrajúcej platne. Album by mal vyjsť na jeseň a predznamenávať ho bude nový singel, ktorý uverejnia ešte pred letom. Od tohto koncertu si hudobníci sľubujú, že sa ukážu novým fanúšikom, ktorí o nich ešte nepočuli.Slovenská časť Phil Rudd Head Job European Tour 2017 sa začína 16. mája v Bratislave, ďalšími zastávkami budú 18. mája Žilina a deň nato Prešov. Vstupenky na koncert Phil Rudd AC/DC Live Experience sú v predaji v sieti Ticketportal.TASR informoval PR manažér koncertu Edo Kopček.