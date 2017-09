Prešovský kraj obnovuje areál školy v prírode v Tatranskej Lesnej

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vysoké Tatry 26. septembra (TASR) – Prešovský samosprávny kraj (PSK) zo svojho rozpočtu vyčlenil 1,3 milióna eur na obnovu areálu školy v prírode v Tatranskej Lesnej vo Vysokých Tatrách. Počas rekonštrukcie sa dispozične zmení ubytovacia časť a dôjde aj k celkovej modernizácii budovy. Ide o jediné zariadenie tohto druhu v správe kraja.priblížila pre TASR hovorkyňa PSK Daša Jeleňová. V budove školy v prírode takto vznikne 33 izieb s vlastnými hygienickými zariadeniami v každej izbe.povedala hovorkyňa.vymenovala Jeleňová. Zariadenie je v súčasnosti zatvorené, rekonštrukcia zasahuje do celého objektu.doplnila.Obnovou prejde aj vedľajšia prevádzková budova, s jej prestavbou sa začne v roku 2018. Podľa slov hovorkyne kraja by táto rekonštrukcia mala trvať zhruba päť mesiacov. Riaditeľ tatranskej školy v prírode Valerián Kuffa povedal, že prevádzku hlavnej ubytovacej časti by chcel spustiť v marci 2018.Škola v prírode v Tatranskej Lesnej sa nachádza medzi Starým Smokovcom a Tatranskou Lomnicou v nadmorskej výške zhruba 1000 metrov. V areáli je ihrisko s umelou trávou, altánok a vedie odtiaľ i turistický chodník na Hrebienok.