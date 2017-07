Prešovský primár hematológie je vo väzbe, mal brať úplatky

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 13. júla (TASR) - Sudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici rozhodol dnes o vzatí do väzby primára prešovskej hematológie S. P., obvineného zo zločinu prijímania úplatku. Dôvodom väzby je obava z pokračovania v trestnej činnosti. Pre TASR to uviedla hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.Podľa portálu tvnoviny.sk lekára mali v utorok 11. júla priamo z pracoviska vo fakultnej nemocnici odviesť protikorupční policajti NAKA.Primár mal brať úplatky od onkologických pacientov a ich príbuzných. Za to im mal zabezpečovať nadštandardnú zdravotnú starostlivosť, nové inovatívne spôsoby liečby.Podľa Kudjákovej obvinený podal proti rozhodnutiu sudcu sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR.