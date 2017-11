Prešovský samosprávny kraj má po 16 rokoch nového predsedu

Na snímke atmosféra vo volebnom štábe kandidáta na predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského počas zverejnenia neoficiálnych výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov Štatistickým úradom SR 5. novembra 2017 v Prešove. Uprostred primátorka Prešova Andrea Turčanová. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 5. novembra (TASR) – Prešovský samosprávny kraj (PSK) má po 16 rokoch nového predsedu. Podľa neoficiálnych výsledkov takmer všetkých sčítaných hlasov totiž Milan Majerský, kandidát koalície SaS, KDH, OĽaNO a NOVA, porazil o takmer 15.000 hlasov súčasného predsedu PSK Petra Chudíka zo Smeru-SD.zhodnotil pre médiá Majerský.Tento výsledok berie ako záväzok a rozhodne nechce byť županom iba pre pravicového občana, ale pre všetkých obyvateľov Prešovského kraja. Svoju kampaň zhrnul do troch priorít – cesta, práca a rodina.priblížil prvé kroky Majerský, ktorý netrpezlivo čakal na svoju manželku.Levočský primátor ďalej zdôraznil, že svoju kampaň sa snažil viesť neútočne, dať na okraj pozornosti všetkých ostatných kandidátov i súčasného predsedu PSK a toho sa držal celý čas. „priblížil Majerský. Tvrdí, že občania kraja chceli po toľkých rokoch zmenu. Je presvedčený, že práve on prinesie na východ krajiny novú energiu a verí, že svoje prvé volebné obdobie zvládne podľa predstáv voličov.Zatiaľ nešpecifikoval, kto bude jeho nástupcom vo funkcii primátora mesta Levoča.dodal Majerský, ktorý sa neplánuje presťahovať do Prešova, chce ostať žiť v Levoči.