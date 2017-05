Prešovský samosprávny kraj skončil vlaňajší rok s prebytkom

Prešov - ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Prešov 22. mája (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) skončil vlaňajší rok s prebytkom rozpočtu viac ako 9 miliónov eur. Do rezervného fondu na tento rok prevedú financie v objeme približne 24 miliónov eur. Konštatovala to na dnešnom zasadnutí Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja vedúca odboru financií PSK Mária Holíková.Hospodárenie PSK dopadlo podľa jej slov veľmi dobre. Kraj skončil vlaňajší rok v príjmovej časti so sumou viac ako 188,4 milióna eur, výdavky prevyšujú sumu 179,3 milióna eur. Po vylúčení finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a EÚ tvorí prebytok hospodárenia viac ako 6,8 milióna eur. Kapitálový rozpočet nebol podľa Holíkovej dočerpaný.vysvetlila.Čo sa týka záväzkov PSK, podľa vedúcej odboru financií ide hlavne o tie, ktoré sú predpísané z čerpania úverových zdrojov. Pohľadávky podľa jej slov vznikajú z toho, že samosprávny kraj je ústretový k miestnej samospráve a vstupuje do kofinancovania ich investičných akcií formou združených investícií.skonštatovala.Majetok PSK vzrástol vo finančnom vyjadrení medziročne takmer o sedem miliónov eur na celkovú hodnotu 265 miliónov eur. Ku koncu vlaňajška vykazuje kraj dlh v objeme takmer 57,9 milióna eur, čo predstavuje približne 32 % ku skutočným bežným príjmom predchádzajúceho roka.Vlani financoval kraj podľa Holíkovej 136 organizácií, ktoré sú v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Zamestnancom, ktorých ku koncu minulého roka zaznamenali približne 6400, vyčlenil na mzdy a odvody okolo 90 miliónov eur. PSK je zakladateľom alebo spoluzakladateľom aj niekoľkých právnických osôb a financuje aj neverejných zriaďovateľov.Minuloročný rozpočet pri prijímaní predstavoval v príjmovej časti sumu takmer 169 miliónov eur a 187 miliónov eur vo výdavkoch. V priebehu sledovaného obdobia bol upravovaný spolu 15-krát, z toho na základe rozhodnutia Zastupiteľstva PSK sedemkrát. Úpravy rozpočtu vyplývali tiež z ustanovenia zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, realizované boli tiež na základe rozhodnutia predsedu PSK.