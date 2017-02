Prešovský Tatran štartuje popradskú etapu, v kádri minimálne zmeny

Na snímke hlavný tréner Miroslav Jantek počas tlačovej konferencie futbalového klubu 1. FC Tatran Prešov pred začiatkom jarnej časti Fortuna ligy 2016-2017 v Poprade 16. februára 2017. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Výsledky 1. FC Tatran Prešov v príprave:



Prešov - Cigánd SE 3:0, góly Prešova: Micherda, Katona, Dupkala

Prešov - Liptovský Mikuláš 1:1, gól: Kubus

Prešov - Banská Bystrica 2:2, Dupkala, Tubonemi

Prešov - Partizán Bardejov 2:2, Haladej, Jacko

Ferencváros Budapešť - Prešov 2:1, Streňo

Prešov - FC VSS Košice 2:0, Špyrka, Dzurík

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 16. februára (TASR) - Káder nováčika futbalovej Fortuna ligy 1. FC Tatran Prešov sa počas zimnej prestávky prakticky nezmenil a tak je hlavnou témou v klube presun domácich zápasov z Prešova do Popradu. Dôvodom je rekonštrukcia prešovského štadióna, pričom pod Tatrami by mal prešovský klub hrávať do konca budúcej sezóny. Smerom do budúcnosti chce klub budovať aj káder A-mužstva.Prešovčania sa so svojím štadiónom rozlúčili v závere jesennej časti. Už vtedy bolo jasné, že ich domovským stánkom sa stane moderný štadión Národného tréningového centra v Poprade. Prešovský štadión totiž čaká modernizácia.uviedol generálny manažér klubu Marek Trávniček. Hráči Tatrana budú počas týždňa trénovať v Prešove, no deň pred domácim zápasom absolvujú tréningovú jednotku na popradskom trávniku.Káder nováčika súťaže sa počas zimnej prestávky zmenil iba minimálne. Síce sa v závere jesennej časti šepkalo o záujme o bývalého reprezentanta Stanislava Šestáka, no ten dal napokon prednosť druholigovému FK Poprad. Tréner Miroslav Jantek už v jarnej časti nepočíta so štvoricou Ashiru Musefiu Olasunkanmi, Jakub Rolinc, Pavol Penksa a Denis Barát.uviedol Trávniček, ktorý zároveň dodal, že na skúške je dvojica hráčov z Talianska a Španielska.Podľa trénera Miroslava Janteka by sa Prešovčania chceli prezentovať atraktívnym štýlom, v ktorom bude ofenzíva dominovať viac než v nedávnej minulosti.položil si rečnícku otázku Jantek, ktorý vníma prechod na popradský štadión ako ideálne riešenie v súčasnej situácii.Hoci rekonštrukciou domáceho štadióna vznikol Prešovčanom nový problém, ďalší im počas zimnej prestávky odpadol. Hráči nováčika súťaže sa nemusia trápiť so záchranárskymi prácami, keďže zo súťaže po jarnej časti odstúpil myjavský Spartak.poznamenal Jantek.Kapitánom prešovského tímu v úvode jarnej časti bude brankár Jozef Talian. S kapitánskou páskou na jeseň nastupoval Patrik Jacko, ktorého však zranenie z prípravného zápasu vyradí približne na dva mesiace.uviedol brankár a pri zranení Patrika Jacka aj dočasný kapitán prešovského A-mužstva.Prešovčania štartujú jarnú časť sezóny 2016/17 v nedeľu 19. februára o 15.20 domácim zápasom v Poprade proti Slovanu Bratislava.