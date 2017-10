Prestavba futbalového štadióna v Nitre sa má začať budúci rok

Na snímke hráč Slovana Bratislava Filip Oršula a hráč Nitry Matúš Kuník . Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Nitra 11. októbra (TASR) – Futbalový štadión v Nitre by sa mal už začiatkom budúceho roka dočkať prestavby. Mesto pripravuje rekonštrukciu už dlhšiu dobu, jej realizáciu bude mať na starosti mestská firma Nitrianska investičná, s.r.o.Tá už koncom mája vyhlásila verejné obstarávanie na dodávateľa prác.uviedol nitriansky primátor Jozef Dvonč.Magistrát sa bude pri rekonštrukcii futbalového štadióna opierať aj o pomoc štátu a Slovenského futbalového zväzu, ktorý by mal zabezpečiť dodanie nových diváckych tribún. Mesto pri rekonštrukcii dodá zvyšné zariadenie štadióna, okrem vybavenia tribún, to budú aj mládežnícke šatne, osvetlenie i kamerový systém.