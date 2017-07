Prestrelka s políciou v Mexiku: Zomrelo 17 členov drogového kartelu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mexiko 2. júla (TASR) - Životy 17 údajných členov drogového kartelu si vyžiadala prestrelka s políciou, ku ktorej došlo v piatok v štáte Sinaloa na severozápade Mexika. Informovala o tom v noci nadnes agentúra DPA.Policajná jednotka bola v piatok večer privolaná k incidentu, pri ktorom skupina po zuby ozbrojených útočníkov zavraždila v meste Villa Unión dvoch ľudí. Po prenasledovaní policajti páchateľov unikajúcich v troch dodávkach dostihli neďaleko prístavného mesta Mazatlán, kde došlo k prudkej prestrelke, pri ktorej zahynulo 17 údajných členov drogového kartelu Sinaloa. Päť príslušníkov bezpečnostných síl utrpelo zranenia. Polícia na mieste zaistila množstvo zbraní a munície vrátane 11 útočných pušiek AK-47.V dôsledku boja o moc, ktorý kartelom Sinaloa otriasa po zadržaní jeho šéfa Joaquína "El Chapa" Guzmána, prišli podľa mexických médií od začiatku tohto roka o život už desiatky ľudí.Joaquín Guzmán, ktorý je vo väzbe v USA, kde čaká na súdny proces, čelí širokej škále obvinení z pašovania drog, prania špinavých peňazí a z organizovania vrážd a únosov; on sám akúkoľvek vinu popiera.Guzmán, známy pod prezývkou El Chapo (Krpec), je považovaný za jednu z najvýraznejších postáv mexického podsvetia. Do rúk mexickej polície sa dostal už trikrát, avšak dva razy sa mu napriek prísnym bezpečnostným opatreniam podarilo z väzenia ujsť.Mexiko vydalo Guzmána na trestné stíhanie do USA 19. januára, teda deň pred inauguráciou nového amerického prezidenta Donalda Trumpa.