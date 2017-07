Prestrelky na východe Ukrajiny si vyžiadali ďalšie obete a zranených

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 4. júla (TASR) - Prestrelky na východe Ukrajiny si za posledných 24 hodín vyžiadali životy dvoch vojakov vládnych síl. Ďalší traja vojaci utrpeli zranenia. Informoval o tom dnes v Kyjeve štáb protiteroristickej operácie (ATO), podľa ktorého vládne jednotky boli v niektorých prípadoch nútené brániť svoje pozície odvetnou paľbou.Podľa vedenia samozvanej Luhanskej ľudovej republiky bola pri ostreľovaní zranená jedna civilistka.Strany konfliktu na východe Ukrajiny uzavreli dohodu o prímerí, ktorú však sporadicky porušujú, pričom zo zodpovednosti za tento stav sa obviňujú navzájom.Najintenzívnejšie boli prestrelky v oblasti Svitlodarska a Horlivky v Doneckej oblasti. Proruskí separatisti pri ostreľovaní použili mínomety a ťažké delostrelectvo, ktoré majú byť v súlade s dohodou o prímerí stiahnuté z demarkačnej čiary.Terajšia dohoda o prímerí by mala platiť až do konca augusta a umožniť nerušený priebeh žatvy.Podľa nedávno zverejnenej správy Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) si konflikt na východe Ukrajiny od 14. apríla 2014 do 15. mája 2017 vyžiadal 34.056 obetí z radov civilistov, ukrajinskej armády a členov militantných skupín. Táto štatistika zahŕňa 10.090 mŕtvych - vrátane 2777 civilistov - a 23.966 zranených.