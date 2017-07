Prestup českého útočníka Schicka zo Sampdorie do Juventusu padol

Futbalista Patrik Schick (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Turín 19. júla (TASR) - Český futbalový útočník Patrik Schick nepribudne do kádra Juventusu Turín. Úradujúci taliansky majster sa dohodol so Sampdoriou Janov, že neskompletizuje jeho príchod pre údajné problémy so srdcom.Dvadsaťjedenročný Schick podstúpil prvé lekárske prehliadky už v júni, ďalšie absolvoval minulý týždeň. Juventus zaňho chcel zaplatiť 30 miliónov eur, ale napokon odstúpil od transferu. Čech dal za Sampdoriu vo svojej prvej sezóne v Taliansku jedenásť gólov, s desiatimi bol najlepším strelcom kvalifikácie ME 2017 futbalistov do 21 rokov.Poľský brankár Wojciech Szczesny má za sebou úspešnú lekársku prehliadku a za dvanásť miliónov eur plus tri milióny v bonusoch príde z londýnskeho Arsenalu. Predchádzajúce dva ročníky hosťoval v AS Rím. Juventus sa blíži aj k získaniu krajného obrancu Mattiu De Sciglia z AC Miláno po tom, ako v defenzíve stratil Leonarda Bonucciho, ktorý zamieril práve do AC, a Daniela Alvesa. Ten sa upísal Parížu St. Germain. Informovala o tom agentúra AP.