Prestup Jakubecha do Lille je na spadnutie, kluby sú dohodnuté

Na snímke Adam Jakubech. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Trnava 25. júla (TASR) - Slovenský futbalový brankár Adam Jakubech je blízko prestupu zo Spartaka Trnava do prvoligového francúzskeho klubu OSC Lille. Podľa PR manažéra Spartaka Mareka Ondrejku sa už kluby dohodli.Lille hľadá náhradu za skúseného kamerunského gólmana Vincenta Enyeamu, ktorý je dlhodobo zranený.povedal Ondrejka pre športovú televíziu fcspartak.tv.Dvadsaťročný brankár, ktorý nechýbal ani na európskom šampionáte hráčov do 21 rokov, absolvuje v Paríži lekárske testy. Keď dopadnú dobre, mal by podľa fcspartak.tv s Lille podpísať päťročný kontrakt.dodal Jakubech, ktorého post brankárskej jednotky v Spartaka prevezme Martin Vantruba.Jakubech začínal kariéru v Tatrane Prešov, kde v seniorskom tíme nastúpil na 12 zápasov a od roku 2015 obliekal dres trnavského Spartaka.