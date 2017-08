Prestupový cieľ FC Barcelona Dembélé nebol na tréningu Dortmundu

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dortmund 10. augusta (TASR) - Futbalový útočník Borussie Dortumund Ousmane Dembélé vynechal bez udania dôvodu štvrtkový tréning. Na jeho zamestnávateľa čaká v sobotu proti účastníkovi nižšej súťaže Rielasingen-Arlen začiatok obhajoby v Nemeckom pohári.povedal podľa agentúry DPA kouč Borussie Peter Bosz.Dvadsaťročný francúzsky reprezentant prestúpil do Dortmundu minulý rok z Rennes. Jeho neúčasť na tréningu prihodila polienko do ohňa špekulácií, podľa ktorých má oňho záujem FC Barcelona. Katalánsky klub má po rekordnom predaji Neymara do Paríža St. Germain za 222 miliónov eur dostatok finančných prostriedkov na zisk nových posíl.