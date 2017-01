Presun americkej armády do Jeruzalema môže ohroziť mier, tvrdí Abbás

Palestínsky prezident Mahmúd Abbás, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vatikán 14. januára (TASR) - Palestínsky prezident Mahmúd Abbás dnes varoval, že pokiaľ bude vláda budúceho prezidenta USA Donalda Trumpa trvať na sťahovaní americkej ambasády v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzalema, môže dôjsť k ohrozeniu mieru.Abbás sa takto vyjadril pri príležitosti otvorenia palestínskej ambasády vo Vatikáne. Palestínsky líder dnes zároveň absolvoval audienciu u pápeža Františka.Prezident prostredníctvom talianskeho tlmočníka uviedol, že o návrhu na sťahovanie americkej ambasády z Tel Avivu do Izraela dosiaľ iba počul. K tomuto návrhu sa nemôže oficiálne vyjadriť, pokiaľ sa tak skutočne nestane. Dodal však, žeuzavrel.Donald Trump počas predvolebnej kampane na úrad prezidenta USA opakovane prisľúbil preloženie ambasády do Jeruzalema a nedávno nominoval veľvyslanca zdieľajúceho rovnaký názor.