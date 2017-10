Presvišťal okolo Zeme: Asteroid 2012 TC4 nás navštívi až o polstoročie

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Darmstadt/Mys Canaveral 12. októbra (TASR) - Okolo Zeme dnes v relatívne malej vzdialenosti preletel asteroid 2012 TC4, ktorý sa podľa astronómov dostal najbližšie k našej planéte o 7.41 h SELČ.Asteroid s priemerom odhadovaným na 12 až 27 metrov sa v tomto čase priblížil k Zemi do vzdialenosti približne 44.000 kilometrov, vyplýva z údajov Európskej vesmírnej agentúry (ESA) i amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA).Uvedená vzdialenosť je len približne osminou vzdialenosti Zeme od Mesiaca. Asteroid 2012 TC4 objavili v roku 2012 z observatória na Havaji. To, že by zasiahol Zem, odborníci už vopred vylúčili, píše agentúra DPA.Vedci dúfajú, že blízky prelet im poskytne poznatky o budúcich asteroidoch smerujúcich k Zemi. Podľa ESA ide oAsteroid 2012 TC4 najbližšie preletí okolo Zeme v októbri 2079. Pravdepodobnosť, že toto vesmírne teleso vtedy narazí do našej planéty, je podľa momentálnych výpočtov 1:2645, uviedol expert na asteroidy z ESA Rüdiger Jehn.Len nedávno, 1. septembra, minul Zem najväčší asteroid za uplynulých viac ako sto rokov. Florence však pre našu planétu napriek svojmu priemeru 4,4 kilometra podľa NASA nepredstavoval hrozbu, pretože ju minul vo vzdialenosti sedem miliónov kilometrov, čo zodpovedá približne 18-násobku vzdialenosti Zeme od Mesiaca.Asteroid Florence bol podobne blízko k Zemi aj v roku 1890. Podobne tesné priblíženie veľkého asteroidu nezažijeme podľa NASA až do roku 2500.