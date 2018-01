Preteky v sánkovaní v Königssee vyhrali Taliani

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky:



1. Taliansko (Andrea Vötterová, Dominik Fischnaller, Ivan Nagler, Fabian Malleier) 2:43,233 min, 2. USA +0,201 s, 3. Rakúsko +0,362,..., 9. SLOVENSKO (Katarína Šimoňáková, Jozef Ninis, Tomáš Vaverčák, Matej Zmij) +3,272

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Schönau am Königssee 7. januára (TASR) - Kvarteto Talianska v zložení Andrea Vötterová, Dominik Fischnaller, Ivan Nagler a Fabian Malleier sa stalo v nemeckom Schönau am Königssee víťazom pretekov Svetového pohára v sánkovaní miešaných štafiet. Slovenská posádka v zložení Katarína Šimoňáková, Jozef Ninis, Tomáš Vaverčák a Matej Zmij obsadila so stratou 3,272s 9. miesto.