Prevádzači mali zastreliť migranta, zadržala ich polícia

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Catania 11. mája (TASR) - Talianska polícia zadržala dôvodne podozrivého z prevádzačstva, ktorý mal počas plavby z Afriky do Európy zastreliť jedného z migrantov na plavidle s utečencami. Popri ňom zadržali aj ďalšieho mladého Líbyjčana, informovali dnes policajné zdroje.Obaja podozriví mali pôsobiť v rámci líbyjského gangu prevádzačov, ktorý stál začiatkom mája za vyslaním člna a dvoch drevených plavidiel s asi 400 migrantmi na more začiatkom mája. Dvojica v momente, keď sa už plavidlá priblížili k medzinárodným vodám, prestúpila zo štvrtého plavidla s členmi gangu do jednej z oboch lodí, kým jej kolegovia sa vrátili do Líbye.Pasažierov z troch spomínaných plavidiel vrátane oboch teraz zadržaných mladých mužov, ako aj mŕtvolu 21-ročnej obete streľby dostali v dňoch 4.-5. mája do bezpečia aktivisti z rôznych mimovládnych organizácií, aby 6. mája dorazili na talianske pobrežie.