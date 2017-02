Prevádzkovatelia hazardu vyzývajú Nesrovnala k prevzatiu zodpovednosti

Ilustračná snímka Foto: TASR/ Štefan Puškáš Foto: TASR/ Štefan Puškáš

Bratislava 9. februára (TASR) - Asociácia zábavy a hier (AZaH) a Asociácia prevádzkovateľov videohier (APV) vyzývajú primátora Bratislavy Iva Nesrovnala, aby prevzal osobnú i majetkovú zodpovednosť za škody, ktoré môže spôsobiť schválenie zákazu hazardu v hlavnom meste.tvrdia asociácie.Poukazujú pritom na prieskum agentúry Polis Slovakia zameraný na tému zákazu hazardu v Bratislave. Realizovaný bol 3. až 7 februára na vzorke 1200 respondentov v hlavnom meste. Viac ako 80 percent opýtaných podľa asociácií vyjadrilo názor, že herne za posledný rok nenavštívilo a neexistuje ani výrazne negatívna skúsenosť so susedstvom herne v okolí miesta bydliska respondentov. Rovnaký počet sa tiež obáva po absolútnom zákaze vzniku čierneho trhu.Prieskum však tiež ukázal, že o závislých na výherných prístrojoch počulo 48,7 percenta opýtaných a 65,8 percenta respondentov uviedlo, že sa v okolí bydliska nachádza herňa alebo kasíno. Na otázku, či počet 166 herní, ktoré sa nachádzali v roku 2016 v Bratislave, je vysoký, odpovedalo 81,8 percenta opýtaných - áno.tvrdí Dominika Lukáčová z Asociácie zábavy a hier.Prevádzkovatelia pripomínajú poslancom mesta, že samospráve pribudli kompetencie na regulovanie prevádzok a nemusia toto podnikanie zakazovať plošne, ale môžu rozhodnúť, v akých typoch budov herne zakážu. Mesto po zatvorení všetkých herní príde podľa nich o viac ako tri milióny eur ročne zo svojho rozpočtu a štátu bude každý rok chýbať vyše 12 miliónov eur. Tieto peniaze podľa asociácií poputujú k ilegálnym prevádzkovateľom.tvrdia asociácie. Prevádzkovatelia v prípade prijatia úplného zákazu hazardných hier v Bratislave podniknú právne kroky.Nesrovnal pre TASR uviedol, že zákonný rámec pre úpravu podnikania stanovuje Národná rada SR.skonštatoval. Primátor v januári uviedol, že hazard v Bratislave presiahol akúkoľvek únosnú mieru, zisky z hazardu idú podľa neho súkromným spoločnostiam, no náklady nesú všetci Bratislavčania.Hlavné mesto chce absolútny zákaz hazardu na svojom území. Herne nechce ani tam, kde to v súčasnosti povoľuje novela zákona o hazardných hrách. Nachádzať by sa tak nemohli ani v hoteloch, penziónoch, bytových domoch, pohostinstvách, v budovách pre obchod, kultúru či na verejnú zábavu. Takýto zákaz mesto definovalo v návrhu VZN, o ktorom by mali rozhodovať bratislavskí mestskí poslanci vo štvrtok 16. februára.