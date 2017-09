Prevádzkovatelia záchraniek odmietajú, že nedodržiavajú normatívy

Ilustračné foto Foto: TASR/Jozef Ďurník Foto: TASR/Jozef Ďurník

Bratislava 29. septembra (TASR) - Asociácia záchrannej zdravotnej služby (AZZS), ktorá združuje takmer všetkých jej poskytovateľov, odmietla tvrdenia záchranárskej komory o nedodržiavaní personálnych normatívov v sanitkách. Informácie označila za nepravdivé, zavádzajúce a hraničiace so šírením poplašnej správy.Poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby (ZZS) pripomínajú, že v segmente pôsobia okrem záchranárov aj lekári, sestry, zdravotnícki asistenti, "sanitári" a ďalší pracovníci.píše sa v stanovisku AZZS.Asociácia priznáva, že zabezpečiť dostatok záchranárov je z roka na rok ťažšie. Za tento stav je však podľa nej priamo zodpovedná aj záchranárska komora, ktorá presadila zrušenie štúdia v stredoškolskom odbore "zdravotnícky záchranár" s odôvodnením, že je prebytok záchranárov s vysokoškolským vzdelaním. Zároveň mala presadiť zastavenie prijímania nových sestier do ambulancií ZZS.reagovala asociácia.Slovenská komora zdravotníckych záchranárov tento týždeň poslala do médií list, ktorý napísala ministrovi zdravotníctva Tomášovi Druckerovi (nominant Smeru-SD). Kritizuje ho, že nedokázal od svojho nástupu vyriešiť problémy v záchrannej zdravotnej službe. Komora poukazovala na dlhodobé porušovanie zákonov. Upozorňuje na nedodržiavanie minimálneho personálneho obsadenia v ambulanciách rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) bez lekára, ktoré sa má týkať viac ako 120 posádok RZP, či degradáciu niektorých záchranárov na vodičov.Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR odkázalo, že zodpovedne počúva a vyhodnocuje podnety od zástupcov odbornej obce vrátane komory záchranárov.uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.