Prevádzkový šéf Ryanairu Michael Hickey rezignoval

Dublin 8. októbra (TASR) - Prevádzkový šéf leteckej spoločnosti Ryanair Michael Hickey rezignoval a na konci októbra odchádza z funkcie. Oznámili to írske aerolínie, ktoré museli zrušiť tisícky letov pre chyby pri plánovaní dovoleniek pilotov.Michael Hickey bude počas nasledujúcich troch týždňovzatiaľ čo letecká spoločnosť zabezpečí jeho nástupcu, uviedol Ryanair vo vyhlásení.Najväčší nízkonákladový letecký dopravca v Európe po rokoch úspechov čelí veľkej kritike za zrušenie tisícov letov od začiatku septembra, ktoré potrvá až do konca marca 2018. To sa dotkne odhadom až 700.000 pasažierov. Hickey je prvým vysokopostaveným manažérom Ryanairu, ktorý po vypuknutí tohto škandálu obchádza.povedal riaditeľ aerolínií Michael O'Leary.Hickeypovedal O'Leary.Hickey nastúpil do spoločnosti Ryanair ako inžinier v roku 1988, prešiel postupne manažérskymi pozíciami a v roku 2014 sa stal prevádzkovým riaditeľom.