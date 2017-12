Prevádzku lanoviek v Jasnej komplikoval silný vietor i námraza

Na snímke lanovka Funitel na južnej strane Chopku. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Demänovská Dolina 27. decembra (TASR) – Silný vietor na Chopku, ktorý dosiahol v nárazoch až 23 metrov za sekundu, zapríčinil, že niektoré lanovky v lyžiarskom stredisku Jasná Nízke Tatry boli v stredu dočasne mimo prevádzky. Problémy a komplikácie v prevádzke lanoviek narobila aj silná námraza počas vianočných sviatkov.uviedla pre TASR hovorkyňa prevádzkovateľa strediska Zuzana Fabianová. Podľa nej tieto dočasné obmedzenia prevádzky zapríčinila kombinácia náhleho oteplenia, silného vetra, hmly, dažďa so snehom a vysokej vlhkosti.vysvetlila.Momentálne sú všetky obmedzenia odstránené a kabínková lanovka A1 Priehyba – Chopok bola v stredu v prevádzke. Po ustátí nárazového vetra uviedli opätovne do prevádzky aj ostatné zastavené lanovky.Výška snehu v stredisku dosahuje od 40 do 50 centimetrov a podmienky na lyžovanie sú veľmi dobré až dobré.uzavrela Fabianová.