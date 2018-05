Prevenciu rakoviny kože by nemali zanedbávať ani tí, čo sa neopaľujú

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. mája (TASR) - Výskyt rakoviny kože vzrástol aj na Slovensku. Ročne lekári diagnostikujú v SR viac ako 650 nových prípadov. Podľa dermatologičky by jej prevenciu nemali zanedbávať ani tí, ktorí neholdujú opaľovaniu sa na slnku. Vyšetrenie znamienok je bezbolestné a odborníci radia absolvovať ho raz ročne."Za najnebezpečnejší druh rakoviny kože sa považuje tzv. melanóm. Ide o nádor, ktorý je schopný veľmi rýchlo metastázovať. Tento druh nádoru sa častejšie vyskytuje u žien medzi 30 až 50 rokom života," uviedla dermatologička Denisa Dostálová z Polikliniky Radlinského v Bratislave.Opatrní by mali byť aj ľudia s väčším počtom znamienok (nad 50), vrodenými-kongenitálnymi znamienkami, znamienkami s nepravidelným tvarom, pozitívnou rodinnou anamnézou na melanóm, svetlou pokožkou a tí, ktorí v detstve utrpeli závažné spálenie kože.Dermatologička radí, že podozrivé znamienka možno rozpoznať aj doma na základe tzv. pravidla ABCDE. Je odvodené od anglických skratiek: A = Asymetry (znamienko je asymetrické, niektorá časť z neho vytŕča), B = Border (znamienko je neohraničené, okraje akoby boli rozpité), C = Colour (znamienko mení farbu, prípadne je časť inak sfarbená), D = Diameter (znamienko mení veľkosť, rizikové sú najmä tie nad šesť milimetrov), E = Elevation (z plochého znamienka sa stáva vypuklé, má nerovný povrch).Medzi najčastejšie sa vyskytujúce zhubné druhy kožných nádorov patria bazalióm, spinocelulárny karcinóm a malígny melanóm, ten patrí medzi najzhubnejšie nádory vôbec. Včasná diagnostika spolu s liečbou umožňujú znižovať riziko a počet úmrtí na toto ochorenie. Vyšetrenie znamienok vykonáva dermatológ. Znamienko najskôr skontroluje voľným okom a následne dermatoskopom. Ten ho zväčší a osvetlí.