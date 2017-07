Preventívne prehliadky sa rozšíria u všeobecných lekárov a zubárov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. júla (TASR) - Preventívne prehliadky by sa mali po novom rozšíriť u všeobecných lekárov a zubárov. Širší rozsah vyšetrení má byť k dispozícii deťom i dospelým. Navrhuje to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v novele zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorú schválila vláda, ešte tak bude musieť urobiť parlament.Možnosť bezplatnej prevencie formou pečeňových testov by mala pribudnúť u dorastu a dospelých. U stomatológa bude súčasťou preventívnej prehliadky prehmatanie uzlín. Deti a dorast budú mať zase nárok na ošetrenie zubnej skloviny fluórom.povedal minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD). Pacienti s rakovinou ústnej dutiny prichádzajú podľa neho k lekárovi často už v neoperovateľnom štádiu rozvoja choroby, pretože takéto vyšetrenie sa v rámci prevencie u zubára zatiaľ nevykonáva.Poistenci môžu v súčasnosti absolvovať preventívne prehliadky plne hradené z verejného zdravotného poistenia u všeobecného lekára pre dospelých a pre deti a dorast, zubára, gynekológa, pôrodníka, urológa či gastroenterológa. Rezort zdravotníctva upozorňuje, že túto možnosť dlhodobo využíva pomerne málo ľudí.Deti a dorast majú v súčasnosti nárok v rámci prevencie na vyšetrenie zahŕňajúce poradenstvo rodičom, sleduje sa komplexný psychomotorický vývin dieťaťa, povinné očkovania, krvný tlak, vyšetrenie moču. Lekári monitorujú aj rizikové faktory pri srdcovocievnych ochoreniach meraním cholesterolu v krvi a triacylglycerolov.Dorast a dospelí majú u všeobecného lekára v rámci prevencie právo na komplexné vyšetrenie, kontrolu stavu očkovania, vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, kontrolu hmotnosti, laboratórne vyšetrenia moču a krvného obrazu. Lekár má klásť dôraz na odhalenie rizík civilizačných chorôb, odbery na hematologické a biochemické vyšetrenia.Poistenci nad 40 rokov majú nárok na vyšetrenie cholesterolu a triacylglycerolov a EKG záznam činnosti srdca. Ľudia nad 50 rokov a s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka zase na preventívne vyšetrenie raz za dva roky (test na okultné krvácanie), pri pozitívnom výsledku nasleduje kolonoskopia.U stomatológa majú pacienti počas preventívnej prehliadky právo na podrobné vyšetrenie chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, kontrolu vzájomného postavenia zubov, zubných náhrad, dentálnej hygieny a hygienických návykov.