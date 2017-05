Preverovanie prenasledovania gejov vyvolalo v Čečensku paniku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 22. mája (TASR) - Ruský denník Novaja gazeta, ktorý začiatkom apríla zverejnil článok o prenasledovaní homosexuálov v Čečensku, najnovšie napísal, že preverovanie zverejnených faktov vyvolalo v kaukazskej republike paniku.Článok o dianí v Čečensku viedol aj k tomu, že prvýkrát za desať rokov vládnutia Ramzana Kadyrova tam federálne úrady povolili preverenie podozrení o porušovaní ľudských práv, informovala dnes rozhlasová stanica Echo Moskvy.Novaja gazeta tvrdí, že vedenie kaukazskej republiky v dôsledku aféry "do istej miery" zmenilo rétoriku. Policajný veliteľ hlavného mesta Groznyj, ktorý odmieta správy o prenasledovaní gejov, sa napríklad dokonca vyslovil za zorganizovanie prvého pochodu za práva homosexuálov, tzv. gay pride, v Čečensku.Predstavitelia bezpečnostných štruktúr v Čečensku však - na druhej strane - podľa ruského denníka "sabotujú previerky" zverejnených podozrení: nedostavujú sa na výsluchy a zastrašujú príbuzných gejov.Do barakov výcvikového tábora v meste Argun, ktoré podľa Novej gazety slúžili ako väznica pre gejov, nedávno nazvážali stavebný odpad. Na základňu Terek, kam podľa denníka tiež presúvali zadržaných gejov, sa vyšetrovatelia niekoľko týždňov nemohli dostať a preskúmať tam situáciu, pretože sa tam údajne stále konalo vojenské cvičenie.Ako informovala agentúra Interfax, v rámci predbežného vyšetrovania sú právomoci vyšetrovateľov obmedzené: nemôžu viesť výsluchy, nariadiť vizuálnu konfrontáciu ani exhumácie.Podľa denníka Novaja gazeta sa obeťami mimosúdnych popráv v Čečensku od začiatku tohto roka stalo 26 ľudí. Zoznam ich mien má k dispozícii Vyšetrovací výbor Ruskej federácie. Medzičasom však nahlásili ďalších troch zabitých, medzi nimi je aj jeden príslušník ruskej Národnej gardy.Prenasledovaniu čečenských homosexuálov sa minulý týždeň venoval aj Európsky parlament, ktorý vyjadril hlboké znepokojenie v súvislosti so správami o svojvoľnom zatýkaní, zadržiavaní a mučení ľudí žijúcich v Čečensku, ktorí sa považujú za homosexuálov.EP vyzval úrady Čečenskej republiky, aby skoncovali s týmto prenasledovaním, okamžite oslobodili tých, ktorí sú ešte stále vo väzbe, a zabezpečili primeranú právnickú i fyzickú ochranu prepusteným osobám, ako aj novinárom a ľudskoprávnym aktivistom, ktorí sa tejto kauze venujú.Vo svojom vyhlásení europoslanci pripomenuli ruským a čečenským úradom, že "regionálne, kultúrne a náboženské hodnoty by sa nemali zneužívať ako zámienka na ospravedlnenie alebo páchanie diskriminácie, násilia, mučenia a/alebo zadržania jednotlivcov či skupín, a to ani na základe ich pohlavnej orientácie alebo rodovej identity."