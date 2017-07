Preverovanie rozdelenia eurofondov na výskum ešte nebolo ukončené

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan, archívne foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. júla (TASR) – Preverovanie eurofondovej výzvy za takmer 300 miliónov eur určených na dlhodobý strategický výskum a vývoj sa ešte neskončilo. Vyplynulo to z vyjadrení ministra školstva Petra Plavčana (nominant SNS) po dnešnom rokovaní vlády SR. Z tejto výzvy nedostali žiadne peniaze slovenské univerzity ani Slovenská akadémia vied. Úspešné boli súkromné firmy.uviedol Plavčan. Pripomenul, že samotné vyhodnotenie výzvy ešte stále nie je ukončené.dodal.Na rýchle zaujatie stanoviska ministra školstva vyzval už aj prezident SR Andrej Kiskauviedol minulý týždeň prezident.Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) zas dnes vyzvala ministra školstva, aby vzal na seba politickú zodpovednosť za zneužitie eurofondov na vedu a výskum a odstúpil. Medializované informácie o príjemcoch miliónových dotácií na vedu a výskum podľa nich nasvedčujú, že niektoré firmy sa k nim dostali neoprávnene. Rozsah možných škôd podľa liberálov zároveň naznačuje prítomnosť minimálne jedného koordinátora na strane ministerstva školstva, a preto by sa mal celou záležitosťou zaoberať nielen Najvyšší kontrolný úrad SR, ale aj orgány činné v trestnom konaní.Médiá ešte v pondelok (10.7.) informovali, že rektori veľkých univerzít a predseda SAV v tejto súvislosti napísali ministrovi školstva list, v ktorom ho žiadajú, aby výsledky eurofondovej výzvy anuloval. Plavčan sa s rektormi následne stretol a prisľúbil im, že preverí hodnotenie projektov. Rovnako tak preverí plnenie kritérií subjektmi, ktoré sa do výzvy prihlásili.