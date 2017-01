Preverujú distribútorov pre podozrenie z neoprávneného vývozu liekov

Na snímke minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 25. januára (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva preveruje pre podozrenie z neoprávneného vývozu liekov zo Slovenska dve distribučné spoločnosti. Po rokovaní vlády to dnes oznámil šéf rezortu Tomáš Drucker (nominant Smer-SD). O ktoré distribučky ide, rezort zatiaľ nekonkretizuje. Zverejní až výsledky kontroly.Drucker avizuje tvrdé tresty pre tých, ktorí budú porušovať novú legislatívu. Podľa novely zákona o liekoch už od januára distribučné firmy nemôžu viac za hranice vyvážať tie, ktoré sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Dá sa to iba v prípade súhlasu ich výrobcu. Za nedodržiavanie zákona hrozia pokuty až jeden milión eur.Počet vyvážaných liekov sa po zmene legislatívy podľa Druckera výrazne znížil.povedal. Vývoz, ktorý spôsobuje nedostatok liekov pre slovenských pacientov z dôvodu ekonomickej špekulácie, je za hranicou etickosti, poznamenal.Nedostatok liekov monitoruje ministerstvo na dennej báze. Drucker tvrdí, že dostupnosť sa zlepšila, čísla chce zverejniť v piatok (27.1.). Priznáva, že niektoré lieky chýbajú stále, má ísť však len o kusy, kým predtým to boli stovky. "Tie, ktoré neboli dostatkové v mesiacoch, sú dnes v hodinách," skonštatoval. Významný pokles objednávok a nárast skladových zásob podľa jeho slov potvrdili aj držitelia registrácií jednotlivých liekov.