Prezident A. Kiska nie je spokojný so Sakovej nomináciou

Na snímke vpravo prezident SR Andrej Kiska a vľavo nominantka na post ministra vnútra a terajšia štátna tajomníčka rezortu Denisa Saková počas prijatia 24. apríla 2018 v Prezidentskom paláci v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 24. apríla (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska nie je spokojný s nomináciou Denisy Sakovej na post ministerky vnútra. Vymenovať ju však musí. Vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti Facebook, tiež hovorí o premrhanej príležitosti."Povedal som to pánovi premiérovi a hovorím to verejne, ako prezident nemám právomoc nevymenovať individuálneho člena vlády, ale nomináciu dlhoročnej štátnej tajomníčky z Kaliňákovej éry považujem za premrhanú príležitosť," povedal Kiska.Považuje za neprijateľné ignorovať požiadavky ľudí na reformy v rezorte vnútra a v polícii. "Vrátane zásadných a presvedčivých personálnych zmien," doplnil.Vládna väčšina podľa prezidenta stále nepochopila, čo sa na Slovensku po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej skutočne stalo. "Nepochopila, že sa úplne rozsypala aj tak mizerná dôvera ľudí v záujem a schopnosť nášho štátu zaistiť im ochranu a spravodlivosť. Nechce rozumieť, že prinavrátenie tejto dôvery potrebujeme všetci, bez ohľadu na politické zaradenie," opísal prezident.Vláda podľa hlavy štátu ani Sakovej nomináciou "nedokázala vyslať presvedčivý signál, že so snahou zabojovať o dôveru verejnosti to myslí vážne". Ľudia podľa prezidenta čakajú jasný signál, ktorý by ukázal ochotu zmeniť štýl vládnutia. "Aktuálnu nomináciu na ministerku vnútra za takýto signál nepovažujem," uzavrel.Sakovú navrhuje za ministerku Smer-SD, ktorému podľa koaličnej zmluvy patrí rezort vnútra. Post ministra vnútra sa uvoľnil po tom, čo odstúpil Tomáš Drucker. Rezignoval, keď sa rozhodol neodvolať policajného prezidenta Tibora Gašpara. Rezort dočasne vedie premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).