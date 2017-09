Prezident A. Kiska povedie slovenskú delegáciu na 72. zasadnutí OSN

Slovenský prezident Andrej Kiska Foto: TASR/MTI Foto: TASR/MTI

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. septembra (TASR) – Delegáciu SR na 72. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN), ktoré bude otvorené 12. septembra v sídle OSN v New Yorku, povedie slovenský prezident Andrej Kiska. Uvádza sa to v materiáli, ktorý má vláda odsúhlasiť v stredu (6.9.).informuje materiál.Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ SR) navrhuje, aby zástupcami vedúceho delegácie boli štátny tajomník rezortu diplomacie Ivan Korčok a stály predstaviteľ SR pri OSN v New Yorku Michal Mlynár.Poradca prezidenta pre komunikáciu Roman Krpelan TASR potvrdil, že súčasťou delegácie bude aj podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD) a podnikatelia.Do rokovacej agendy VZ OSN bolo predbežne zaradených 168 bodov reflektujúcich dlhodobé aktivity OSN, aktuálne globálne trendy, medzinárodné hrozby, ako aj regionálne otázky. Venovať sa bude aj administratívnym záležitostiam, vrátane reformy OSN a revitalizácie VZ OSN.Do funkcie jeho predsedu bol v máji 2017 vo Valnom zhromaždení zvolený minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD). Zameria sa okrem iného na mier a prevenciu konfliktov, ochranu ľudských práv, podporu udržateľného rozvoja, riešenie migračnej krízy a funkčnú reformu OSN.Slovensko sa počas 72. zasadnutia VZ OSN (od 12. septembra tohto roka do 18. septembra 2018) bude intenzívne zameriavať na posilnenie globálneho riadenia, mier a prevenciu konfliktov, na trvalú agendu pre zmenu a na pôsobenie SR v hlavných orgánoch OSN.