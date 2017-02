Prezident A. Kiska poveril vedením veľvyslanectva v Číne D. Bellu

Slovenský prezident Andrej Kiska. Foto: TASR/ MTI Foto: TASR/ MTI

Bratislava 8. februára (TASR) – Prezident SR Andrej Kiska dnes poveril Dušana Bellu vedením diplomatickej misie SR v Číne. Slovensko tak bude mať v Pekingu po takmer roku opäť svojho veľvyslanca, ktorý bude zároveň veľvyslancom i pre Mongolsko.V prvom rade by sa chcel zamerať okrem obnovenia politického dialógu i na ekonomickú spoluprácu.uviedol pre TASR Dušan Bella.V ekonomickej oblasti by rád zastavil prepad slovenského exportu do Číny, ktorý v roku 2015 poklesol o 26 percent. Taktiež by chcel prispieť k prílevu čínskych investícií na Slovensko a podporiť cestovný ruch.povedal Bella.Posledným veľvyslancom v Číne bol dlhoročný kariérny diplomat 59-ročný Vladimír Jakabčin, ktorý vo februári minulého roka náhle zomrel počas výkonu pracovných povinností. Prezident Andrej Kiska ho poveril vedením veľvyslanectva v decembri 2015.Vo februári minulého roka mu minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák udelil Zlatú plaketu ministra in memoriam, ktorú za neho prevzala manželka Oľga Jakabčinová. Minister mu ju udelil za jeho celoživotné zásluhy a významný prínos pre slovenskú diplomaciu.