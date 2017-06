Prezident A. Kiska prednesie poslancom správu o stave republiky

Na archívnej snímke prezident SR Andrej Kiska. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 13. júna (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska príde v stredu 14. júna do Národnej rady (NR) SR. Prednesie správu o stave republiky. Informoval o tom na začiatku 18. schôdze parlamentu podpredseda snemovne Béla Bugár (Most-Híd).Kiska ešte pred svojím zvolením do funkcie hovoril, že má záujem vystupovať v parlamente, a to nielen so správou o stave spoločnosti, ale aj v prípade, "keby bolo niečo mimoriadne dôležité, na čo by bolo treba upozorniť parlament".Povedal tiež, že so správou by chcel vystupovať aspoň raz za rok. Prezident chodí pred poslancov NR SR v termíne okolo výročia jeho inaugurácie, ktorá bola 15. júna 2014.