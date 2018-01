Prezident A. Kiska pripravuje diskusiu k téme Rómov

Na snímke prezident SR Andrej Kiska. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. januára (TASR) – Prezident SR Andrej Kiska rokoval v pondelok so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity Ábelom Ravaszom. Zároveň pozval zástupcov úradu splnomocnenca na diskusiu venovanú téme Rómov a ich začleňovaniu do spoločnosti, ktorú hlava štátu organizuje vo štvrtok 25. januára v Prešove. TASR o tom informoval poradca prezidenta pre komunikáciu Roman Krpelan.Debata bude prvou v sérii aktivít, ktorými chce hlava štátu upozorniť na dôležitosť riešenia tohto problému.Prezident ocenil snahu splnomocnenca pri presadzovaní systematických riešení, zameraných na vzdelávanie a výchovu mladej generácie rómskych detí, odstraňovanie nelegálnych osád a prácu na komunitnej úrovni. Naopak, kriticky vníma snahy o represiu voči rómskej menšine bez skutočnej snahy riešiť príčiny problému. Kriminalita v osadách je podľa neho najmä dôsledkom života v zlých podmienkach, v chudobe, bez vzdelania.Kiska očakáva konštruktívne riešenia zamerané napríklad na to, aby umožnili mladým Rómom získať potrebné vzdelanie a príležitosti, ktoré budú prínosom pre nich aj pre celú krajinu. Zdôraznil, že hoci politici o tejto téme rozprávajú, ciele, konkrétne záväzky a skutočné riešenia z ich strany chýbajú.