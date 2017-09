Prezident A. Kiska priznal, že ho vyšetrujú v ďalšom prípade

Prezident SR Andrej Kiska Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 30. septembra (TASR) – Prezident SR Andrej Kiska sa priznal, že ho vyšetrujú v ďalšom prípade. Vníma to ako dôsledok toho, že prekáža vláde. Uviedol to pre portál TREND.sk.Po tom, čo anonym zverejnil protokol z dávnejšej daňovej kontroly v jeho firme KTAG, prišli do firmy opäť daňoví kontrolóri, ktorí idú preverovať rok 2013. V týchto dňoch ho tiež prešovský vyšetrovateľ informoval, že má prísť vypovedať v súvislosti so začatím nového policajného prípadu.uviedol pre TREND prezident s tým, že viac podrobností nemôže pre prebiehajúce vyšetrovanie zverejniť. Doplnil však, že keďže sa začalo teraz, predpokladá, že ide o nedávny podvod.Podľa prezidenta nie je náhoda, že sa v tomto období množia obvinenia súvisiace s jeho osobou.konštatoval, pričom dodal, že tieto kroky ho neodradili od pôsobenia vo verejnom živote, ale, naopak, nabili ho novou energiou.uviedol s tým, že rozhodnutie, či bude, alebo nebude znova kandidovať za prezidenta, zverejní skôr ako budúci september.