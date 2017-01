Prezident A. KISKA: Rok 2017 bude pre Slovensko rokom pravdy

Prezident SR Andrej Kiska. Foto: TASR/MTI Foto: TASR/MTI

Bratislava 1. januára (TASR) - Slovensko máme ekonomicky na začiatku roku 2017 vo veľmi dobrom stave. Otázka je, či dokážeme jeho dobrú pozíciu a niektoré výsledky, osobitne ekonomický rast a klesajúcu nezamestnanosť, využiť do lepších služieb štátu a postupne aj do vyššej kvality života. Vo svojom dnešnom novoročnom príhovore to uviedol slovenský prezident Andrej Kiska.Nový rok považuje pre Slovensko za veľmi dôležitý, nazval ho rokom pravdy, keďže pôjde o to, či dokážeme o dobrých zámeroch len hovoriť, alebo aj konať. V opačnom prípade nám budúcnosť podľa neho nastaví neúprosné zrkadlo.Rok 2017 bude dôležitý aj preto, lebo sa ukáže, či sa spustí plán reformy vzdelávania.zdôraznil prezident.Tento rok bude otázkou aj to, či súčasný minister zdravotníctva a vláda dokážu v čase mandátu, ktorý dostali, dobehnúť projekty, ktoré predchádzajúce vlády rokmi zanedbali.dodal slovenský prezident.Bude to taktiež rok, v ktorom sa podľa neho ukáže, či jedinou a hlavnou odpoveďou štátu na problémy sociálne odkázaných rómskych občanov bude iba represia alebo demonštrácia sily.konštatoval.Rok 2017 bude dôležitý podľa neho i z hľadiska bezpečnosti, či dokážeme hovoriť o plánoch a zámeroch, len keď niekde zaútočia teroristi, alebo sa budeme správať k bezpečnosti ako k priorite prvoradého významu.vyzýva Slovákov prezident SR.Veľká časť ľudí na Slovensku podľa neho považuje neochotu štátu skutočne bojovať s korupciou a nastoliť rovnosť pred zákonom za závažný problém.zdôraznil.Andrej Kiska skonštatoval, že Slovensko zvládlo šesťmesačné predsedníctvo v Rade EÚ so cťou a na vysokej úrovni. Debaty v Únii počas neho označil za vecné a pokojné.Slovensku v roku 2017 zaželal, aby si strážilo kultúrnosť, aby slušnosť bola počuť a aby sa Slovákom podarilo urobiť kus poctivej práce.poprial vo svojom prejave občanom Andrej Kiska.