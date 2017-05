Prezident A.Kiska si cení prácu sestier a váži si ich úsmev

Prezident SR Andrej Kiska prijal zdravotné sestry a pôrodné asistentky, ktoré získali ocenenie Biele srdce, v Prezidentskom paláci 11. mája 2017 v Bratislave. Na snímke prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová spolu so zdravotnými sestrami. Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian

Bratislava 11. mája (TASR) - Práca sestier je náročná. Mnohí si nie vždy uvedomia, že tieto ženy robia veľa, často bez uznania a aj preto sú vyčerpané, povedala dnes šéfka sesterskej komory Iveta Lazorová počas prijatia u prezidenta SR Andreja Kisku.Hlava štátu jej dala za pravdu, o to viac sestrám ďakuje za prácu a podporuje ich.povedal Kiska. Zdravotníctvo podľa neho potrebuje zmenu. Hodnotí kladne, že je momentálne prioritou vlády. Návrh riešení však podľa neho musí mať výsledky v praxi.Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) ocení v piatok (12.5.) najobetavejšie sestry. Záštitu nad týmto podujatím prevzal prezident Kiska. Laureátov ocenenia Biele srdce si podľa jeho slov váži. Je rád za úsmev každej sestry, tvrdí, že rovnako ako on to vníma väčšina pacientov.povedala Lazorová. Sú medzi nimi matky, dcéry či manželky.Z práce často odchádzame so starosťami, či sme niečo nezanedbali. Denne sa stretávame s bolesťou, agresiou i utrpením, túto prácu nemôže robiť hocikto, preto si aj takýmto spôsobom ako komora uctievame prácu sestier," dodala Lazorová. O práci sestry treba podľa nej na verejnosti viac hovoriť.