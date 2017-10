Prezident A. Kiska: V Nových Zámkoch je nízka nezamestnanosť

Na snímke vpravo prezident SR Andrej Kiska počas návštevy mesta Nové Zámky 31. októbra 2017. Vpravo primátor mesta Nové Zámky Otokar Klein a druhá sprava asistentka prezidenta SR Vladimíra Ledecká. Foto: TASR - Andrej Budai Foto: TASR - Andrej Budai

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nové Zámky 31. októbra (TASR) - Mesto Nové Zámky sa teší z nízkej nezamestnanosti, no zároveň v súčasnosti zápasí s nedostatkom vhodných pracovných síl. Na dnešnom stretnutí s vedením mesta to povedal prezident SR Andrej Kiska.S predstaviteľmi samosprávy prezident diskutoval nielen o aktuálnych problémoch mesta, ale i celospoločenských, o zdravotníctve, školstve, zhoršujúcej sa situácii v preprave obyvateľov, čo je v súčasnosti najväčší problém, ktorému mesto čelípovedal Kiska.Už pri vstupe do mesta, pri návšteve čerpacej stanice Kiska zažil príjemné prekvapeniedodal prezident SR.Kiska upozornil na blížiace sa voľby vo vyšších územných celkov, pričom spomenul, že ľudia o ne nemajú veľký záujem.uviedol prezident.Druhým dôvodom, prečo sú podľa Kisku tieto voľby dôležité, je nárast extrémizmu, keďže sa z extrémistov stáva veľmi silná, nebezpečná a profesionálna politická sila.ukončil.