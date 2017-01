Prezident A. Kiska vymenoval nového rektora Univerzity J. Selyeho

Prezident SR Andrej Kiska (vpravo) vymenoval Györgya Juhásza (vľavo) za rektora Univerzity J. Selyeho v Komárne. V Bratislave 24. januára 2017. Foto: FOTO TASR - Dano Veselský Foto: FOTO TASR - Dano Veselský

Bratislava 24. januára (TASR) – Univerzita J. Selyeho v Komárne má nového rektora. Stal sa ním György Juhász, ktorého do tejto funkcie na obdobie štyroch rokov vymenoval dnes prezident SR Andrej Kiska.Nový rektor získal vysokoškolské vzdelanie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore učiteľstvo matematiky a chémie. Oba doktoráty absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre so zameraním na chémiu. Svoj výskum venoval oblasti teoretickej chémie a jej didaktiky. Uvádza sa na to na domovskej stránke univerzity.Prezident SR na návrh akademického senátu verejnej vysokej školy, respektíve univerzity, vymenúva, ale i odvoláva rektora. Funkciu môže vykonávať na rovnakej škole najviac dve funkčné obdobia za sebou.