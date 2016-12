Prezident Andrej Kiska dnes obedoval s klientmi krízového centra

Prezident Andrej Kiska na návšteve centra, 24. decembra 2016 Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 24. decembra (TASR) –povedal po dnešnom štedrovečernom slávnostnom obede v krízovom Centre Dorka Prešov prezident SR Andrej Kiska.Atmosféra bola podľa jeho slov taká, aká má byť na Štedrý deň.povedal Kiska.V krízovom centre v Prešove žije v súčasnosti 32 klientov, ide predovšetkým o mamičky s deťmi.uviedla pre TASR riaditeľka DORKA, n. o., Jolana Šuleková s tým, že si cenia to, že k ním zavítal prezident. "Bolo to vidno aj na úsmeve a šťastí týchto detí, ktoré boli obdarené," skonštatovala.Prezident Kiska sa po návšteve Prešova vrátil domov do Popradu. Ako prezradil, to najdôležitejšie deti už majú pripravené.povedal Kiska.Na Štedrý deň sa v rodine prezidenta pridržiavajú i goralských zvykov.priblížil Kiska.Na záver všetkým zaželal,dodal.