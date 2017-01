Prezident Andrej Kiska udelil 20 štátnych vyznamenaní

Režisér Juraj Herz prijíma od prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku štátne vyznamenanie - Rad Bieleho dvojkríža II. triedy - za dlhoročné mimoriadne zásluhy v oblasti kultúry, filmového umenia a mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí. Bratislava 9. január 2017. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 9. januára (TASR) - Štátne vyznamenania udelil dnes prezident SR Andrej Kiska 20 osobnostiam pri príležitosti štátneho sviatku Dňa vzniku Slovenskej republiky. Slávnostný akt sa odohral v Rytierskej sieni Bratislavského hradu.Najmä v súčasnej nepokojnej dobe silných slov a rýchlych úsudkov považuje Kiska za životný záujem pre ďalšie slobodné, demokratické a občianske smerovanie našej spoločnosti, aby sme oceňovali a počúvali tých, ktorí strážia a kultivujú našu spoločnú pamäť.vyhlásil.Prezident je presvedčený, že pravdu o našej histórii nepotrebujeme ideologicky prifarbovať.apeloval.Za veľkú česť označil možnosť oceniť aj mimoriadne zásluhy o rozvoj práva.povedal s tým, že dnes oceňuje aj zvedavosť, túžbu po poznaní, ktorá umožňuje posúvať hranice ľudskej tvorivosti a vynaliezavosti nevídaným tempom a nečakaným smerom.Štátne vyznamenanie Rad bieleho dvojkríža II. triedy udelil prezident Jurajovi Herzovi za dlhoročné mimoriadne zásluhy v oblasti kultúry, filmového umenia a za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí a Michaelovi Kocábovi za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskou republikou a o posilnenie postavenia SR v medzinárodných vzťahoch.Radom Ľudovíta Štúra I. triedy vyznamenal prezident Ivana Kamenca za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj historických vied, Ivana Trimaja za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj práva, Jána Langoša in memoriam za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a za zachovávanie pamäti národa a Zoru Jesenskú in memoriam za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj prekladateľskej činnosti.Vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy bolo udelené Eve Mosnákovej za mimoriadne zásluhy o demokraciu a ochranu ľudských práv a slobôd, Dobroslavovi Pustajovi in memoriam za mimoriadne zásluhy o demokraciu a ochranu ľudských práv a slobôd, Michalovi Kaščákovi za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj kultúry, Alexandre Krskovej za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj práva a právnej etiky, Tomášovi Janovicovi za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj literatúry a audiovizuálnej tvorby a Martinovi Hubovi za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj divadelného a filmového umenia.Pribinov kríž I. triedy Kiska udelil Jurajovi Hromkovičovi za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy, výskumu a techniky a Jaroslavovi Krajčovi za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti práva.Štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy bolo udelené Zite Furkovej za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a divadelného umenia, Daniele Šilanovej in memoriam za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti publicistiky a divadelného umenia, Ladislavovi Kováčovi za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti výchovy a vzdelávania, Ilone Németh za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti výtvarného umenia, Márii Macikovej za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti poľnohospodárstva a vinárstva a Augustínovi Maťovčíkovi za dlhoročné mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti biografie a bibliografie.Do zoznamu ocenených sa napokon nedostali spisovateľ a textár Boris Filan ani herec Juraj Kukura. Oboch navrhla ešte v novembri 2016 vyznamenať vláda SR.Udeľovanie vyznamenaní, najmä štátnych, je významnou formou uznania zásluh občanov SR aj iných štátov. Ide o morálne a spoločenské ocenenie vynikajúcich jednotlivcov, výnimočne aj vojenských útvarov a vojenských zväzkov, ktoré majú zástavu. Právo udeľovať štátne vyznamenania patrí k tradičným kompetenciám hláv štátov. Štátne vyznamenania sú rady (vyššie) a kríže (nižšie). Prezident udeľuje aj Rad Andreja Hlinku, Kríž Milana Rastislava Štefánika a Medailu prezidenta SR.