Prezident Borussie Dortmund žiada zverejniť mená podozrivých fanúšikov

Reinhard Rauball, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 15. februára (TASR) - Prezident nemeckého futbalového klubu Borussia Dortmund Reinhard Rauball požaduje od úradov zverejniť mená 90 fanúšikov podozrivých z výtržností. Tých by potom mohli vykázať zo štadiónov.Fanúšikovia Dortmundu sa postarali v posledných týždňoch o negatívnu reklamu svojho klubu, najskôr napadli priaznivcov konkurenčného RB Lipsko prichádzajúcich do mesta. Pred niekoľkými dňami zabránila polícia výtržnostiam, keď zastavila dva autobusy a minibus s fanúšikmi BVB, u ktorých našli drogy, kukly, palice a množstvo pyrotechniky. Po legitimovaní poslali výtržníkov späť do Dortmundu.Nemecký futbalový zväz (DFB) potrestal klub za nedávne incidenty uzatvorením južnej tribúny počas zápasu s VfL Wolfsburg.povedal Rauball. Informovala agentúra DPA.