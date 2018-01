Prezident by mal podľa Klausa mať politické skúsenosti

Václav Klaus. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 7. januára (TASR) - Bývalý český prezident Václav Klaus v nedeľu vyhlásil, že by ako nového prezidenta Českej republiky volil kandidáta s politickými skúsenosťami. Koho konkrétne mal na mysli, neprezradil. Uviedol tiež, že česká vláda budúci týždeň dôveru zrejme nedostane, ak premiér Andrej Babiš nemá nejaké tajné dohody v parlamente, informoval spravodajský server Novinky.cz.Klaus v programe televízie Prima pripomenul svoj vlaňajší výrok o Marťanoch, keď tak označil kandidátov na prezidenta, ktorí nemajú politické skúsenosti.konštatoval český exprezident.Prekvapený bol podľa svojich slov z kandidatúry expremiéra Mirka Topolánka, o ktorej nevedel. "vysvetlil Klaus s tým, že ak by meno svojho favorita povedal, mohol by mu tiež uškodiť.Odpovedal tiež na otázku, či si myslí, že vláda Andreja Babiša dostane budúci týždeň dôveru v parlamente.dodal Václav Klaus.