Prezident by ocenil, ak by Samsung viac investoval v oblasti výskumu

Slovenský prezident Andrej Kiska (vľavo) a juhokórejský prezident Mun Čä-in (vpravo) si pripíjajú počas oficiálneho obeda 10. apríla 2018 v Soule. Kiska pricestoval v pondelok na trojdňovú návštevu Kórejskej republiky. Foto: TASR/Yonhap Foto: TASR/Yonhap

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul 10. apríla (TASR) – Prezident Andrej Kiska vyjadril veľký záujem o to, aby spoločnosť Samsung Electronics naďalej investovala na Slovensku, ale zároveň by ocenil, ak by sa viac investovalo aj z pohľadu výskumu, aby sa na Slovensko viac prinášali projekty s väčšou pridanou hodnotou. Slovenský prezident to povedal novinárom po prehliadke kórejskej spoločnosti.konštatoval Kiska.Spoločnosť Samsung Electronics je druhým najväčším investorom na Slovensku po Kia Motors. Obe spoločnosti dlhodobejšie patria medzi troch najväčších exportérov Slovenska. Zároveň patria medzi top päť najväčších podnikov v SR. Väčšina kórejských investorov na Slovensku je výrobne a odbytovo naviazaná na dva najväčšie kórejské koncerny Samsung a Hyundai/Kia.Spoločnosť Samsung Electronics funguje od roku 1969. Po svete má 220 regionálnych centier, z toho 38 v Európe vrátane Slovenska. Je to spoločnosť, ktorá má viac ako 308.000 zamestnancov a pôsobí v 79 krajinách sveta.V utorok čaká ešte Kisku pracovná večera podávaná Kórejskou asociáciou pre zahraničný obchod. Posledný deň oficiálnej návštevy (11.4.) slovenský prezident začne vo firme Kia Motors a navštívi aj inovačné centrum Pangyo Techno Valley.