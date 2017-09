Prezident by tretinu slovenských škôl zavrel. Vraví, že sú nekvalitné

Na snímke zľava bývalá riaditeľka Evanjelického gymnázia Tisovec (EGT) v okrese Rimavská Sobota Helena Pašiaková, prezident SR Andrej Kiska a riaditeľka EGT Miroslava Štefániková pri slávnostnom otvorení školského roka v EGT, 4. septembra 2017, 4. septembra 2017. Foto: TASR/Branislav Caban Foto: TASR/Branislav Caban

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tisovec 4. septembra (TASR) – Tretinu slovenských vysokých škôl by prezident SR Andrej Kiska okamžite zavrel, keby mal takú možnosť, pretože len naberajú študentov a neposkytujú potrebnú úroveň vzdelania. Povedal to dnes počas slávnostného otvorenia školského roka v Evanjelickom gymnáziu Tisovec v okrese Rimavská Sobota s tým, že pri voľbe vysokej školy (VŠ) by študenti mali byť nároční.upozornil prezident.Ako konkrétny príklad uviedol výber zamestnancov počas svojej podnikateľskej praxe.dodal Kiska.Po štúdiu na kvalitnej VŠ podľa neho mladí ľudia uvidia obrovský rozdiel, ktorý sa prejaví nielen v tom, čo budú vedieť, ale i v tom, aké budú mať príjmy a kde ich budú chcieť. Nemajú sa báť ísť študovať aj do zahraničia, ale prosí ich, aby sa potom vrátili.zakončil prezident.