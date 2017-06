Prezident Číny prišiel do Hongkongu na 20. výročie jeho vrátenia Číne

Čínsky prezident Si Ťin-pching s manželkou, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hongkong 29. júna (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching pricestoval dnes do Hongkongu pri príležitosti sobotňajšieho 20. výročia čínskeho obnovenia zvrchovanosti nad touto bývalou britskou kolóniou. Jeho trojdňovú návštevu podľa agentúry AP sprevádzajú rešpekt vzbudzujúce bezpečnostné opatrenia, pretože hongkonské orgány očakávajú protestné akcie.Británia odovzdala kontrolu nad svojou bývalou kolóniou Číne úderom polnoci dňa 30. júna 1997.Prodemokratickí aktivisti usporiadali protesty už v predstihu pred návštevou prezidenta a ďalšie akcie sa očakávajú vrátane výročného pochodu ulicami v sobotu, na ktorom sa v minulosti zúčastnili veľké davy ľudí. Úrady nechcú riskovať nepokoje a rozmiestnili v celom meste bezpečnostné sily.Špeciál čínskeho prezidenta pristál v Hongkongu napoludnie.uviedol Si na letiskovej ploche. Sobotňajšie výročie hongkonského "návratu do náručia vlasti" označil za "veľkú vec, radostnú udalosť pre krajinu i Hongkong". Povedal, že jedným z cieľov jeho návštevy je naplánovať budúcnosť Hongkongu.Čína prevzala kontrolu nad Hongkongom na princípe "jedna krajina, dva systémy". Zaviazala sa zachovať v bývalej britskej kolónii občianske slobody - ako je sloboda slova - a poskytnúť Hongkongu na obdobie 50 rokov značnú autonómiu. Niektoré nedávne incidenty však vyvolali obavy, že Peking tento princíp narúša.Tri skupiny prodemokratických aktivistov uviedli, že 26 ich členov v stredu večer zatkli pre verejné obťažovanie za to, že posediačky pokojne protestovali pri obrovskej kvetinovej soche v blízkosti komplexu, v ktorom sa má po väčšinu času zdržiavať prezident. V čase jeho dnešného príletu boli ešte stále vo väzbe. Medzi zadržanými je aj Joshua Wong, mladý aktivista, ktorý pomáhal v roku 2014 viesť protesty Dáždnikového hnutia, či Nathan Law, iný študentský vodca protestov, ktorého vlani zvolili za člena hongkonského parlamentu.