Prezident ČR M. Zeman si v TV vychutnal kritiku A. Babiša a B. Sobotku

Na archívnej snímke Miloš Zeman. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 19. mája (TASR) - Za "chaotov" označil včera večer v pravidelnej relácii v TV Barrandov prezident ČR Miloš Zeman tak predsedu českej vlády Bohuslava Sobotku, ako aj vicepremiéra a ministra financií Andreja Babiša.Oboch skritizoval za zmeny ich postojov, pričom avizoval, že premiérovi mieni vytknúť nezodpovedný postup. Na adresu ministra financií zasa kriticky povedal, že odstúpil z pôvodného postoja, ktorý zaznel i na parlamentnej pôde a v zmysle ktorého nebol ochotný rezignovať.Zeman však smerom k lídrovi hnutia ANO nebol iba kritický, keď povedal:vyhlásil prezident. Zeman súčasne varoval, že by dôsledkom výmeny ministra financií mohol byť aj nekvalitne pripravený rozpočet, ktorý by mal negatívny vplyv na ekonomiku, vyplýva z informácií internetového servera info.cz.Český prezident podľa vlastných slov zašle premiérovi list, v ktorom mu okrem iného vytkne, že problémy s nomináciou nového kandidáta sú úplne nezodpovedné z hľadiska krajiny a prípravy štátneho rozpočtu.Sobotka dnes už skôr vyzval hlavu štátu, aby neodkladne konala v zmysle ústavy, pričom pripomenul, že na Pražskom hrade je tak návrh na odvolanie Babiša z funkcie ministra financií, ako aj návrh na vymenovanie jeho nástupcu Ivana Pilného. Súčasne nepriamo pohrozil, že návrh kompetenčnej žaloby, ktorú konzultoval s právnikmi už v uplynulých dňoch, je hotový.Babiš, ktorý avizoval, že sa obráti na prezidenta s prosbou, aby vyhovel návrhu na jeho odvolanie a prispel tak k ukončeniu súčasnej vládnej krízy, medzičasom požiadal o prijatie na Pražskom hrade, ktoré by sa podľa informácií českých médií odvolávajúcich sa na hovorcu hlavy štátu Jiřího Ovčáčka malo uskutočniť v nasledujúcich dňoch.