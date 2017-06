Prezident ČR Miloš Zeman prijal demisiu ministerky školstva

Exministerka školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky Kateřina Valachová. Foto: TASR Foto: TASR

Praha 19. júna (TASR) - Český prezident Miloš Zeman prijal dnes demisiu ministerky školstva Kateřiny Valachovej (ČSSD), uviedla na svojej internetovej stránke spravodajská televízia ČT24.Valachová po schôdzke s prezidentom informovala novinárov, že Zeman sa v utorok stretne s jej doterajším námestníkom Stanislavom Štěchom a v stredu by ho mal vymenovať do ministerskej funkcie.Český prezident v predchádzajúcich dňoch apeloval na ministerku školstva, aby svoje rozhodnutie vzdať sa funkcie prehodnotila.Valachová však uviedla, že politici by si mali stáť za svojím rozhodnutím a jej demisia platí.Kateřina Valachová sa rozhodla odstúpiť v máji v súvislosti s podozrením, že sa jej námestníčka Simona Kratochvílová sa dohadovala na dotáciách pre šport s predsedom Futbalovej asociácie ČR Miroslavom Peltom.