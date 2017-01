Prezident ČR víta Trumpovo rozhodnutie pozastaviť prijímanie utečencov

Český prezident Miloš Zeman. Foto: Tablet.TV Foto: Tablet.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha/New York 28. januára (TASR) - Pražský hrad privítal rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa pozastaviť na 120 dní prijímanie utečencov. Jeho hovorca Jiří Ovčáček dnes na Twitteri oznámil, že český prezident Miloš Zeman sa dlhodobo vyjadruje proti prijímaniu moslimských migrantov a teraz "máme v USA spojencov".reagoval Ovčáček podľa webu Novinky.cz na zverejnenie Trumpovho nariadenia.dodal Ovčáček.Trump v piatok podpísal nariadenie, ktorým na štyri mesiace zastavil program prijímania utečencov v Spojených štátoch. Počas najmenej 90 dní sa do USA navyše nedostanú občania krajín, ktoré vyvolávajú obavy v súvislosti s terorizmom. Trojmesačný zákaz sa podľa ministerstva zahraničných vecí vzťahuje na Irak, Sýriu, Irán, Sudán, Líbyu, Somálsko a Jemen.Špecificky je až do odvolania zakázaný vstup do USA sýrskym utečencom, kým sa nerozhodne, či je bezpečné ich prijať - respektíve kým nebude utečenecký program upravený tak, aby sa zabezpečilo, že neohrozia národnú bezpečnosť.Dve agentúry OSN - Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) a Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) - vyzvali dnes Trumpovu administratívu, aby neprestala ponúkať azyl ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou a prenasledovaním, keďže toto právo zaručuje medzinárodná legislatíva.Podobne reagovala aj humanitárna organizácia Medzinárodný záchranný výbor (IRC), ktorá dnes označila Trumpovo rozhodnutie za "škodlivé a unáhlené". "Amerika musí zostať verná svojim základným hodnotám. Amerika musí zostať majákom nádeje," napísal vo vyhlásení prezident IRC David Miliband. Podľa neho teraz nie je čas na to, aby sa USA "obrátili chrbtom k ľuďom pripraveným stať sa vlasteneckými Američanmi".