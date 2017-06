Prezident D. Trump vysvetľoval, prečo chce boháčov vo vláde

Donald Trump, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Cedar Rapids 24. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump počas návštevy spolkového štátu Iowa v meste Cedar Rapids (21.6.) odpovedal na otázku, prečo nechce vo svojej vláde na dôležitých ekonomických postoch chudobných ľudí.Niekto položil otázku:Trump o ľuďoch, ako je minister obchodu Wilbur Ross, povedal, že "to je druh myslenia, ktoré chceme..., pretože reprezentujú krajinu. Nejdú po peniazoch“. Dodal, že títo (bohatí) ľudia „sa vzdali mnohého“ a zobrali funkcie v jeho vláde. Charakterizoval ich ako „veľké skvelé podnikateľské mozgy“.poznamenal Trump.Trump v Iowe kritizoval demokratov za ich straty v tohtoročných doplňovacích voľbách do Kongresu. Kritizoval aj tlač za to, že nepredpovedala víťazstvá republikánov.Vláda chápe súčasné voľby, že sú dôkazom, že Američania schvaľujú Trumpovu agendu.Wilbur Ross bol pred vstupom do Trumpovej vlády šéfom hedžového fondu, v ktorom sa dostal k majetku za niekoľko miliárd dolárov. Minister hospodárstva Gary Cohn a minister financií Steve Mnuchin predtým pôsobili v americkej investičnej veľkobanke Goldman Sachs. Sú menej bohatí ako Ross, ale ich majetok nie je zanedbateľný. Minister zahraničných vecí Rex Tillerson prišiel do vládnej funkcie z ropnej spoločnosti Exxon. V tlači sa objavili nepotvrdené správy, že koncern mu dal na cestu za služby 180 miliónov USD (161,16 milióna eur).