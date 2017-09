Prezident Dodik chce presadiť vojenskú neutralitu Republiky srbskej

Milorad Dodik, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sarajevo/Banja Luka 26. septembra (TASR) - Vojenskú neutralitu bosnianskej Republiky srbskej sa usiluje aktuálne presadiť bosnianskosrbský prezident Milorad Dodik. Tamojší parlament by sa už na najbližšom zasadaní mal zaoberať vyhlásením o tejto otázke, informovala dnes agentúra APA s odvolaním sa na Dodikove vyjadrenia v bosnianskosrbských médiách.Severoatlantická aliancia (NATO) prizvala Bosnu a Hercegovinu v roku 2010, aby sa pripojila k Akčnému plánu pre členstvo (MAP). Spustenie takéhoto procesu vtedy podpísal v Sarajeve srbský člen kolektívneho predsedníctva Nebojša Radmanovič.Ak by sa v Bosne a Hercegovine stala aktuálnou otázka členstva krajiny v NATO, mali by o nej rozhodnúť občania v referende, naznačil Dodik pre denník Nezavisne novine.Bosnianskosrbský prezident sa iba nedávno vzdal zámeru na uskutočnenie dvoch referend - o nezávislosti avizovaného na budúci rok, ako aj o celoštátnej justícii.