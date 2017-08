Prezident Duda vyzval občanov, aby mu posielali návrhy na novú ústavu

Poľský prezident Andrzej Duda. Foto: TASR Foto: TASR

Varšava 26. augusta (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda vyzval dnes spoluobčanov, aby prekladali návrhy na novú ústavu, ktorá nahradí súčasnú, platnú už 20 rokov.Duda vyzval krajanov, aby nápady posielali budúci rok do jeho úradu a podelili sa o ne aj s miestnymi predstaviteľmi - cieľom bude usporiadať v novembri 2018 referendum o možných zmenách v ústave.O návrhoch sa bude diskutovať na budúci rok na regionálnych stretnutiach s rôznymi sociálnymi skupinami obyvateľstva a stanú sa podkladom pre približne desať otázok referenda.Duda predstavil túto myšlienku prvýkrát v máji, čo očividne prekvapilo vládnu stranu Právo a spravodlivosť (PiS), z ktorej prezident pochádza. Dudova iniciatíva bola vnímaná ako jeho prejav nezávislosti od lídra vládnej strany Jaroslawa Kaczyňského, najvplyvnejšieho politika Poľska.Duda v dnešnom prejave v meste Gdansk povedal, že existujúca ústava - ktorá vstúpila do platnosti sedem rokov po obnovení demokracie v Poľsku - je "dočasná", má nedostatky a nehodí sa do vyzretej demokracie.vyhlásil Duda.Prezident od ľudí očakáva, že okrem iného sa v návrhoch vyjadria aj k tomu, či by mal dokument garantovať bezplatné vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť a rodinné prídavky a do akej miery by mala ústava vymedziť moc štátnych úradov.Súčasná ústava vstúpila do platnosti za ľavicovej vlády, ktorá ju v očiach pravicových kritikov pokazila.